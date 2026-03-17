Nacional - 17/3/26 - 12:00 AM

Magistrado Arrocha: Fallo contra PPC será arma clave en arbitraje

Por: Vivian Jiménez Crítica -

El fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), exadministradora de los puertos de Balboa y Cristóbal, será un recurso fundamental para enfrentar el arbitraje interpuesto en la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York, Estados Unidos, indicó el magistrado Olmedo Arrocha.

Explicó que los árbitros, en temas de inversión, evalúan la causa que sustenta la acción de la parte demandante, es decir, las razones por las que se les expropió, y es muy probable que PPC argumente que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue la que ocasionó que el Gobierno tomara la administración de ambas terminales.

Los magistrados, luego de examinar el contrato entre las partes, determinaron que no estaba favoreciendo económicamente al Estado, pese a que el sector logístico y portuario presenta un auge significativo.

PPC vuelve al ataque

PPC, por su parte, reiteró a través de un comunicado que Panamá ha “desestimado el estado de derecho, durante y después de su radical ocupación, allanamiento y confiscación” de los puertos.

Cuestionó también que el país no haya respondido a la acción legal interpuesta en el plazo asignado y esté reteniendo los documentos del inversionista.

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Medios internacionales aseguran que las autoridades chinas están deteniendo las embarcaciones panameñas en sus puertos en respuesta a la decisión.

Según la revista Lloyd's List, hasta el 12 de marzo, 28 buques han sido retenidos y se espera que la cifra aumente.

Diversas fuentes informaron al medio que habrá una escalada mayor por parte de China.

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