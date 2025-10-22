Caída de losa en escuela de Colón deja dos personas lesionadas

Este miércoles, un incidente en el Centro Educativo San Vicente de Paul, ubicado en la calle 4 y 5 de la avenida Central en la ciudad de Colón, dejó a una trabajadora manual y a una estudiante de tercer año con lesiones tras caer pedazos de losa en el área.

Ambas víctimas, la trabajadora y la estudiante, fueron trasladadas de inmediato al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica. Afortunadamente, su estado no fue reportado como grave, pero se requirió atención urgente debido a las heridas causadas por los escombros.

En respuesta al incidente, los estudiantes del plantel fueron evacuados de la zona para prevenir cualquier riesgo adicional. Agentes del Cuerpo de Bomberos de Colón acudieron al lugar para evaluar la seguridad de la estructura, colocando cinta amarilla en el área afectada.

Cabe resaltar que, según fuentes locales, hace apenas 15 días se registró un desprendimiento similar en el mismo centro educativo, lo que ha generado preocupación entre la comunidad escolar. Ante este recurrente problema, los responsables del plantel y las autoridades locales han solicitado una inspección exhaustiva de las instalaciones para evaluar si las estructuras son lo suficientemente seguras para continuar con las clases.

La comunidad educativa ha hecho un llamado urgente a las entidades correspondientes para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal del centro.

