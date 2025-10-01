Caja navideña costará $15 y se distribuirán 800 mil en todo el país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este año se repartirán unas 800 mil cajas navideñas en 160 puntos del país. Tendrán un precio de 15 dólares.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que las cajas incluirán 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, lata de piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón Picnic.

“Son jamones nacionales de diferentes empresas. Dentro de esta compra se están adquiriendo 300 mil jamones picnic; hay seis empresas panameñas que están aportando su grano de arena, asumiendo compromisos como la entrega en los puntos que el IMA va definiendo”, dijo Murillo en una entrevista a Telemetro Reporta.

Además, destacó Murillo que este año se visitarán más sitios en todo el país, ampliando el alcance de las Naviferias. Llegarán a la comarca Ngäbe-Buglé y Jaqué, en la provincia de Darién.

“Estamos comprometidos con llevar productos de calidad a precios justos, asegurando que la distribución sea rápida y eficiente”, expresó.

Las Naviferias buscan apoyar la economía familiar durante la temporada de festividades.