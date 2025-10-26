Cajitas navideñas llegarán a 160 comunidades, arrancan en Chiriquí

Un total de 160 comunidades recibirán cajitas navideñas, con 500 mil unidades a 15 dólares cada una. La primera provincia en recibirlas será Chiriquí, donde el IMA ya tiene lista la logística y los procedimientos para la distribución.

Mientras tanto, las agroferias siguen activas en todo el país, con venta de arroz y otros productos, y las tiendas del pueblo ofrecen artículos a precios bajos.

El programa busca apoyar directamente a los productores y mantener activo el agro nacional.