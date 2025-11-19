Nacional - 19/11/25 - 10:04 AM

Calles de la ciudad vuelven a brillar de limpieza tras la fiesta futbolística

Tras la celebración masiva del pase de la selección de fútbol de Panamá al Mundial 2026, las principales vías de la ciudad, como la Calle 50, Avenida Balboa y la Cinta Costera, quedaron cubiertas de basura debido a la gran concentración de panameños que se reunieron para festejar el histórico logro.

Para devolverles su imagen limpia y ordenada, un equipo de 100 recolectores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), junto con el apoyo de carros compactadores, cuatro rejillas y dos barredoras mecánicas, trabajaron para limpiar la zona. 
 

En total, se lograron recolectar aproximadamente 12  toneladas de desechos, entre los que se encontraron botellas de vidrio, latas, plásticos y papeles mal dispuestos por los celebrantes.

El trabajo comenzó desde la madrugada de este miércoles, con el objetivo de devolver la normalidad a estas importantes arterias viales de la ciudad lo antes posible.
 

