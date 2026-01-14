Nacional - 14/1/26 - 05:00 PM

¡Calma pueblo! No habrá aumento de la tasa de aseo en San Miguelito

El trabajo sigue para que las calles no se llenen de basura y se eviten problemas sanitarios.

 

Por: Redacción / Crítica -

San Miguelito. La Autorida de Aseo Urbano y Domiciliario informó que: no habrá aumento en la tarifa de la tasa de recolección de la basura en el distrito

Desde hace 14 días, los camiones de la AAUD han estado recogiendo los desperdicios que se acumulaban en el distrito. 

La autoridad indica que seguirán con la misma operatividad y compromiso. La limpieza no se detiene.

Para quienes tengan dudas, pueden llamar hoy miércoles 14 de enero de 2026, desde las 2:00 p.m.: a los teléfono: 6535-1987, WhatsApp: 6535-1761 o escribir al coreo: infosanmiguelito@aaud.gob.pa

 

