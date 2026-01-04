Camacho critica falta de acción de la alcaldesa de San Miguelito

San Miguelito. La basura sigue acumulándose en las calles y los vecinos están cansados de esperar soluciones que no llegan. El diputado Luis Eduardo Camacho no dudó en señalar a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández asegurando que debió actuar con más rapidez desde el inicio.

“Debió ser más diligente tanto en aceptar la ayuda que le ofreció oportunamente la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, como en buscar una solución real para la disposición y recolección de desechos”, dijo Camacho.

El diputado enfatizó que la ciudadanía elige autoridades para recibir respuestas concretas, no excusas ni trámites burocráticos.

Según Camacho, la demora en atender un problema evidente refleja una falta de prioridad hacia quienes viven el día a día con basura acumulada en sus calles.

Vecinos de San Miguelito coinciden con la crítica y reclaman un nuevo contrato o estrategia de limpieza, que realmente revierta la situación. .