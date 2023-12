Camacho denuncia: 'La Justicia Oculta Información'

Resolver un recurso de casación, por lo general, toma su tiempo, pero tratándose de Ricardo Martinelli, lo inimaginable puede ocurrir.

Y es que el propio Órgano Judicial ha violado la ley, sostuvo el abogado Luis Camacho González al solo otorgar un término único a todos los implicados para presentar dicho recurso.

Publicidad

Camacho explicó que el debido proceso indica que cada una de las partes tendrá 15 días, por separado, para presentar el recurso, debido a que como es muy técnico, se debe tener a disposición el expediente físico.

“A la defensa se le entregó un USB cuyas páginas no concuerdan con el expediente físico, lo que es causal para que no se admita”, denunció el abogado.

Agregó que la ley dice algo, pero los jueces y magistrados aplican cosas contrarias, lo que es muestra de que el Órgano Judicial está violando la norma y demuestra la debilidad de las instituciones democráticas.

El abogado planteó que el escenario jurídico político que se vive en estos momentos es delicado y puso como ejemplo que es la segunda vez que nos encontramos debatiendo sacar a un actor político de la contienda electoral.

Y si el caso de Pinchazos fue abusivo, considera que New Business fue peor.

“Para que entendamos. Ricardo Martinelli llega extraditado en 2018 se le juzga bajo el Sistema Penal Acusatorio. Su juzgamiento se da por tres jueces en un juicio oral. En esta ocasión solo intervino una sola juez que está contaminada y sigue instrucciones de otras personas”, declaró.

El equipo legal del candidato presidencial seguirá denunciando los abusos legales cometidos durante el juicio de New Business como que no hubo auditoría sino un informe de un perito que no tenía ni conocimiento de la materia.

Además, el hecho de que a la defensa no se le permitiera interrogar a los testigos protegidos, que estuvieron ausente durante el juicio, con la complicidad de la jueza Marquínez.

Contenido Premium: 0