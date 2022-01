Camacho: RM enfrentará todo acto que atente contra sus derechos

El secretario general de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho dijo en TVN que Ricardo Martinelli y sus seguidores van a enfrentar a toda autoridad judicial, particular y medios que atenten contra los derechos humanos y garantías del exmandatario de Panamá.

Camacho le ripostó a Sabrina Bacal, que Panamá sea el único país donde una persona que se sienta atacada por decisiones arbitrarias, se pretenda que no pueda hacer nada.

"Es curiosa la posición de Sabrina Bacal. Para ella, no es democrático que un ciudadano, llámese como se llame, recurra contra cualquier funcionario, particular o medio, que atente contra sus derechos y garantías. O sea que para ella, los ciudadanos, no pueden defenderse jurídicamente...hay gente que le gusta la democracia cuando le conviene", expresó Camacho.

Ricardo Martinelli y sus seguidores vamos a enfrentar en el terreno que sea, a cualquiera que intente dañar política, de manera personal, que viole sus garantías o sus derechos, reiteró el dirigente de RM.