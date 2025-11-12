Cámara: La mina generaba $1,000 millones al año en compras

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Alberto Arias, se expresó a favor de la reactivación de la minería en Panamá y sustentó sus palabras con cifras reales del movimiento económico del país.



“Hoy el desempleo está cerca del 10%, y cuando hablamos de empleo, tenemos que hablar de la mina”, dijo.

El empresario explicó que las cifras del país indican que el 80% de los salarios que salían de la mina eran el doble del promedio nacional, y eso se notaba en las calles: negocios activos, consumo local y miles de familias con estabilidad.

Las palabras de Arias se dieron durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”que se realizó este miércoles en Panamá.



“La mina movía más de mil millones de dólares al año en compras locales”, recordó, dejando claro que muchas empresas no solo despidieron al 90% de sus trabajadores, sino que tuvieron que cerrar por completo.

Mientras tanto, comparó a Panamá con otros países que sí han sabido combinar turismo y minería.



"Escuchamos la palabra tuista: República Dominicana, con más de 11 millones de visitantes al año. La mina no ahuyenta a los turistas”, soltó Arias.



Para él, el país necesita abrir el diálogo, pero con la gente, no entre cuatro paredes. “Los diálogos no se hacen cerrados, se hacen en la calle, conociendo, escuchando”, afirmó.

Y cerró con una frase que dejó eco: “Panamá lo tiene todo, y los recursos naturales son parte de ese todo. Solo hay que saber aprovecharlos.”