Camarón panameño supera los $90 millones en exportaciones

Las exportaciones de camarón de Panamá superan ya los 90 millones de dólares, y este año se proyecta un crecimiento de más del 40%, según informó el presidente de la Asociación Panameña de Acuicultores (ASPAC), Roberto Chamorro.

La cifra consolida al camarón como el principal producto acuícola de exportación del país.

Durante la tercera sesión de la Junta Directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), se abordaron temas clave para el sector.

ASPAC insistió en la necesidad de que el reglamento de acuicultura sea firmado y promulgado próximamente, destacando la relevancia económica del sector.

El administrador general de ARAP, Eduardo Carrasquilla, informó sobre la aprobación de un contrato para cubrir la renta vencida de la institución, por 1.4 millones de dólares, así como otros asuntos laborales y el estado de la reglamentación de pesquerías nacionales.

También se revisaron concesiones acuícolas con adendas en proceso de evaluación.

Otro tema importante fue la creación de un hub atunero en Puerto Armuelles, con el objetivo de atraer inversiones internacionales y consolidar a Panamá en la exportación de atún y otros productos del mar.

Además, se presentó el Plan Estratégico ARAP 2025-2029, que busca diversificar la producción, fortalecer la competitividad y promover la sostenibilidad en el sector acuícola.

Entre los asistentes estuvieron autoridades del MIDA, la AMP, el MICI, la SENACyT, así como representantes del sector exportador y centros de investigación acuática.

