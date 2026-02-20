CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), se pronunció ante el debate público generado en torno a la inclusión de contenidos vinculados a química, geología y recursos minerales en la educación media, además, considera importante aportar una reflexión desde el ámbito técnico.

Detallan que la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluyendo la geología y el conocimiento básico sobre los recursos minerales, forma parte de la formación científica moderna en cualquier país.

De la misma manera, estos contenidos no constituyen promoción de una actividad específica, sino herramientas para comprender cómo funciona el entorno físico, los materiales que sustentan la vida cotidiana y los desafíos asociados a la transición energética y el desarrollo sostenible.

"Panamá necesita fortalecer la educación científica de sus jóvenes. Negar o limitar el acceso al conocimiento técnico no contribuye a un debate informado ni al desarrollo de pensamiento crítico. Por el contrario, una formación basada en evidencia, método científico y fundamentos ingenieriles permite que las futuras generaciones comprendan con mayor profundidad los retos ambientales, productivos y tecnológicos del país", indican.

CAMIPA también reitera que el abordaje de estos temas debe realizarse con estricto apego al rigor científico e ingenieril, sustentado en evidencia verificable y estándares internacionales, preservando plenamente la independencia del sistema educativo.

"En momentos de debate nacional, el país requiere más conocimiento, no menos", puntualizaron.