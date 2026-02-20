Nacional - 20/2/26 - 04:49 PM

CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

Detallan que la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluyendo la geología y el conocimiento básico sobre los recursos minerales, forma parte de la formación científica moderna en cualquier país.

 

Por: Redacción / Web -

Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), se pronunció ante el debate público generado en torno a la inclusión de contenidos vinculados a química, geología y recursos minerales en la educación media, además, considera importante aportar una reflexión desde el ámbito técnico.

Detallan que la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluyendo la geología y el conocimiento básico sobre los recursos minerales, forma parte de la formación científica moderna en cualquier país. 

De la misma manera, estos contenidos no constituyen promoción de una actividad específica, sino herramientas para comprender cómo funciona el entorno físico, los materiales que sustentan la vida cotidiana y los desafíos asociados a la transición energética y el desarrollo sostenible.

"Panamá necesita fortalecer la educación científica de sus jóvenes. Negar o limitar el acceso al conocimiento técnico no contribuye a un debate informado ni al desarrollo de pensamiento crítico. Por el contrario, una formación basada en evidencia, método científico y fundamentos ingenieriles permite que las futuras generaciones comprendan con mayor profundidad los retos ambientales, productivos y tecnológicos del país", indican.

CAMIPA también reitera que el abordaje de estos temas debe realizarse con estricto apego al rigor científico e ingenieril, sustentado en evidencia verificable y estándares internacionales, preservando plenamente la independencia del sistema educativo.

"En momentos de debate nacional, el país requiere más conocimiento, no menos", puntualizaron. 

Te puede interesar

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

 Febrero 20, 2026
Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

 Febrero 20, 2026
CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

 Febrero 20, 2026
MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

 Febrero 20, 2026
Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval