Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

El desembolso será del lunes 23 al sábado 28 de febrero y beneficiará a más de 280 mil estudiantes.

 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario de pago del tercer pago del Pase-U para las provincias de Panamá y Chiriquí.

El desembolso será del lunes 23 al sábado 28 de febrero y beneficiará a más de 280 mil estudiantes. Este pago corresponde al promedio final del año lectivo 2025 para estudiantes de primaria, premedia y media.

En la provincia de Panamá recibirán sus pagos las regionales de Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Centro y San Miguelito. Mientras que Chiriquí, las agencias regionales de Barú, Bugaba y Dirección Provincial de Chiriquí.

La entidad reiteró a los acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del Ifarhu o en https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar: cédula del estudiante y representante legal y el boletín con sello fresco.
 

