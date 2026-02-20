Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

Un total de 24 juntas comunales del distrito de Panamá recibieron el pago correspondiente al primer cuatrimestre de inversión, por parte de la Contraloría General de la República, por un monto de $284,000.00.

Contraloría destacó que este desembolso permitirá fortalecer la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor, programas sociales y acciones directas en favor de los residentes.

Las juntas comunales beneficiadas son las correspondientes a los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Ancón, Curundú, Pacora, San Martín, Río Abajo, San Felipe, Betania, Bella Vista, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Santa Ana, 24 de Diciembre, Chilibre, Don Bosco, Ernesto Córdoba, Caimitillo, Las Mañanitas, Las Garzas, Las Cumbres, Pedregal, Pueblo Nuevo y San Francisco.

"Estos recursos forman parte del compromiso institucional de garantizar una gestión responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las comunidades y fortaleciendo la gestión local", añadió la Contraloría.

