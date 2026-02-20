Nacional - 20/2/26 - 05:17 PM

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

Este desembolso de $284,000.00 permitirá fortalecer la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor y programas sociales.

 

Por: Redacción/Crítica -

Un total de 24 juntas comunales del distrito de Panamá recibieron el pago correspondiente al primer cuatrimestre de inversión, por parte de la Contraloría General de la República, por un monto de $284,000.00.

Contraloría destacó que este desembolso permitirá fortalecer la ejecución de proyectos comunitarios, mejoras de infraestructura menor, programas sociales y acciones directas en favor de los residentes.

LEE TAMBIÉN: Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

Las juntas comunales beneficiadas son las correspondientes a los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Ancón, Curundú, Pacora, San Martín, Río Abajo, San Felipe, Betania, Bella Vista, Juan Díaz, Alcalde Díaz, Santa Ana, 24 de Diciembre, Chilibre, Don Bosco, Ernesto Córdoba, Caimitillo, Las Mañanitas, Las Garzas, Las Cumbres, Pedregal, Pueblo Nuevo y San Francisco.

"Estos recursos forman parte del compromiso institucional de garantizar una gestión responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las comunidades y fortaleciendo la gestión local", añadió la Contraloría.
 

Te puede interesar

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

Contraloría desembolsa fondos para 24 juntas comunales del distrito de Panamá

 Febrero 20, 2026
Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

Panamá y Chiriquí recibirán el tercer pago del Pase-U la próxima semana

 Febrero 20, 2026
CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

CAMIPA: "Contenidos en educación no son una promoción de la actividad minera"

 Febrero 20, 2026
MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

 Febrero 20, 2026
Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval