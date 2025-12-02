Canal apuesta a diversificación y proyecta aumentar ingresos hasta 25%

El Canal de Panamá aspira a incrementar hasta en un 25 % sus ingresos con la diversificación de negocios que impulsa a través de cuatro grandes proyectos, que suman 8.500 millones de dólares en inversión e incluyen la construcción de un gasoducto y de dos nuevos puertos, dijo este martes el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez.

Un nuevo embalse —con un costo de 1.500 millones de dólares— que garantice el recurso hídrico al Canal, el único de agua dulce del mundo; el gasoducto, un nuevo puerto terminal a cada lado de la vía y un corredor logístico terrestre, representan para esta vía acuática "la posibilidad de un aumento, posiblemente hasta el 20 % o 25 % de sus ingresos", declaró Vásquez.

Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, alcanzando los 5.705 millones de dólares, según informó en octubre pasado la administración de la vía interoceánica.

El Canal multiplicó sus ingresos a partir de la entrada en servicio a mediados de 2016 de la ampliación, un tercer carril por el que pasan los barcos neopanamax con más del triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, obra con un costo de 5.500 millones de dólares.

Los cuatro proyectos que impulsa el Canal confieren confiabilidad a esta ruta de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico y por la que transita alrededor del 6 % del comercio internacional, explicó el administrador en un encuentro con miembros de la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y Caribe.

El proyecto del gasoducto, con inversión de al menos 4.000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado en una reunión que atrajo a 45 empresas globales, de las cuales 17 o 18 participaron en rondas de encuentros individuales con el Canal, detalló Vásquez.

A la presentación del proyecto de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfels (Atlántico), con una inversión global de 2.600 millones de dólares, acudieron 30-32 operadores globales, y esta semana se desarrollan reuniones uno a uno con 11 de ellos, añadió.

"Aspiramos que 90 días después de cerrada la precalificación —lo que se espera ocurra este mes o a más tardar enero próximo— podamos anunciar a los precalificados en el caso de los puertos, y en el caso del gasoducto posiblemente nos tome cinco meses, dependiendo de cuántos participantes haya", agregó.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.