Canal de Panamá intensifica medidas de seguridad por fuertes lluvias en cuenca

El Canal de Panamá anunció el reforzamiento de sus protocolos de seguridad operativa debido a las intensas y constantes lluvias registradas en la cuenca hidrográfica, situación que ha requerido mantener vertidos controlados en las represas de Madden y Gatún.

Como parte de las medidas preventivas, la administración ordenó el cierre temporal de la rampa de Gamboa para realizar trabajos de limpieza de vegetación en el cauce de los ríos, así como la suspensión de actividades en el muelle Gallo.

La entidad también pidió a los usuarios y visitantes evitar cualquier actividad en las áreas ubicadas aguas abajo de las presas de Gatún y Alhajuela mientras persistan las condiciones actuales, con el fin de prevenir riesgos.

El Canal recalcó que los vertidos y restricciones responden únicamente a criterios de seguridad, ante el aumento de los niveles de los embalses provocado por las lluvias.

Finalmente, informó que continuará monitoreando el comportamiento hidrológico de la cuenca y comunicará, a través de sus canales oficiales, cualquier cambio o medida adicional que se considere necesaria.