Canal tira proyectos millonarios y APEDE dice que eso va a mover la plata

La APEDE dijo hoy que los nuevos proyectos del Canal vienen con fuerza para inyectar inversión, levantar la economía y abrir trabajo en serio durante la próxima década.

Todo esto después de la exposición del administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, quien informó de números que pondrían a cualquiera a levantar la ceja.

Vásquez explicó que el paquete de inversiones del Canal podría dejar entre B/.1,500 y B/.2,500 millones extra cada año, gracias a proyectos.



Uno de los proyectos mencionados es el gasoducto interoceánico, que podría costar entre B/.8,500 y B/.9,000 millones, nuevas terminales portuarias en ambas riberas y los avances del Proyecto Río Indio, clave para asegurar el agua que mantiene vivo al Canal.



Según detalló, ya entre 17 y 20 entidades internacionales están manteniendo reuniones técnicas sobre el gasoducto, y las conversaciones por las terminales portuarias arrancan la próxima semana.

El proceso de precalificación viene entre diciembre y enero. Todo bajo reglas claras y abiertas para cualquier empresa, porque —según dijo— las concesiones se harán con competencia real, transparencia y criterios técnicos, como exige el Tratado de Neutralidad.

El administrador también habló del impacto social del Proyecto Río Indio, donde ya se gestionan más de 23 mil títulos de propiedad en la cuenca.



En este punto también aseguró que se mantiene un diálogo directo con 2,500 personas y 550 familias que podrían verse afectadas. “Lo social y lo ambiental van primero”, subrayó, dejando claro que no se puede avanzar tumbe que tumbe.

Por su lado, Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, no escondió que todo esto cae en un momento duro: consumo bajito, informalidad alta y poca inversión entrando al país.

Afirmó que estos proyectos “abren una oportunidad histórica para Panamá”, porque pueden atraer capital serio, mover sectores dormidos y darle un respiro al empleo.

“Así como la ampliación del Canal trajo buenos tiempos, estos nuevos proyectos también pueden mover la economía y generar trabajo real para la gente”, dijo.

APEDE asegura que va a llevar esta información a sus análisis y foros internacionales para mostrársela de frente a posibles inversionistas.

El intercambio se dio durante la Reunión Mensual de APEDE, donde usualmente se analizan temas de país, pero esta vez el foco estuvo claro: el Canal, su peso en nuestra identidad y el papel que jugará en el futuro del país.