Canasta Básica Familiar de Alimentos registra una leve reducción

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó una disminución de B/.1.61 en el costo más bajo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA) durante el mes de septiembre, en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Según el informe, el costo más bajo registrado en supermercados fue de B/.294.25, una reducción frente a los B/.295.86 reportados en agosto. Sin embargo, en los establecimientos de rutas, como abarroterías y minisúper, se observó un leve aumento de B/.0.25, elevando el costo de B/.344.00 a B/.344.25.

El Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV) realizó el levantamiento de datos de 59 productos que conforman la canasta básica, en un total de 89 establecimientos comerciales.