Canatra rechaza reformas al sector transporte y advierte paro

La Cámara Nacional de Transporte de Panamá (Canatra) expresó su rechazo al anteproyecto de ley presentado por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que busca modificar la normativa que regula el sector.

El presidente de Canatra, Jorge Collado, recalcó que, en lugar de solucionar los problemas de fondo del transporte, esta ley ocasionará inestabilidad, desorden y perjuicio a miles de transportistas que verán amenazado su sustento, por lo que no permitirán que el anteproyecto se convierta en ley de la República.

Además, advirtió que los miembros de este gremio iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional en el momento en que la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional prohíje el proyecto de ley. De iniciar la huelga, más de 340 prestatarias se irían a paro en todo el país.

“Nuestro sector unido no permitirá que se pongan en riesgo la estabilidad y los derechos adquiridos a través de leyes que han regido por más de un año y exigimos a los honorables diputados, Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que se abstengan de insistir en cualquier forma”, dijo Collado.

Collado aseguró que a partir de este lunes habrá cambios importantes en el servicio a favor de los usuarios y no se permitirá a ninguno de sus miembros manejar en chancletas, camisitas y pantalones cortos, entre otras medidas disciplinarias.