Candidata a vicepresidencia del PRD exige espacios para las nuevas generaciones

La candidata a la primera vicepresidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Aura Mora, cuestionó con dureza a la actual dirigencia del colectivo, a la que calificó como “un cascarón vacío que ha perdido su rumbo político y se ha desconectado de sus bases”.

Mora advirtió que el PRD “carece de una visión de futuro y de una estructura que inspire a las nuevas generaciones a participar en política”, y afirmó que el partido “ha dejado a los jóvenes a la deriva, atrapado en un círculo de intereses personales y amiguismos”.

“La falta de renovación ha castrado políticamente a los cuadros jóvenes. No hay formación ni oportunidades, y eso explica el descalabro que vivimos”, subrayó.

La dirigente insistió en que el partido requiere una restructuración profunda y democrática, capaz de devolver al PRD su papel de liderazgo nacional. “No puede ser que los mismos que perdieron en 2024 sigan pretendiendo dirigir al partido. Si no cambiamos el método, volveremos a fracasar”, sostuvo.

Mora, abogada y militante del PRD desde 1992, pidió a los directores del partido “abrir las puertas al relevo generacional” y recuperar la esencia torrijista de servicio, ética y trabajo comunitario. “El PRD no puede seguir destruyéndose desde adentro”, concluyó.