Candidatos de Benicio Robinson brillan por su ausencia en sorteo del PRD

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) llevó a cabo este jueves el sorteo para definir los números en la papeleta con los que competirán los aspirantes a llenar las cinco vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en unas elecciones internas que se realizarán el próximo 23 de noviembre.

El evento, realizado en la sede del colectivo, estuvo marcado por la ausencia de los principales candidatos cercanos al actual presidente del PRD, Benicio Robinson, entre ellos Balbina Herrera, Raphael Buchannan, Arquesio Arias y José Luis Fábrega, quienes enviaron a sus delegados a sacar las balotas.

Por el contrario, las figuras que representan el ala de renovación dentro del partido —como Pedro Miguel González, Jorge Eduardo Montenegro, Aura Mora, Juan de Dios Caballero y Calixto Salgado— dijeron presente y mostraron su compromiso con un cambio en la dirección del PRD.

El candidato a la primera Subsecretaría General, Jorge Eduardo Montenegro, quien obtuvo el número 3 en la papeleta, afirmó que el sorteo “solo fue un trámite simbólico”, ya que los 300 directores que votarán el 23 de noviembre “lo harán por las propuestas y el compromiso con el cambio, no por un número”.

“Este sorteo demuestra que el PRD está más vivo que nunca. Las bases quieren un cambio, un PRD que piense en su gente, que recupere sus ideales torrijistas y haga una oposición firme ante el gobierno”, expresó Montenegro.

Por su parte, Pedro Miguel González, aspirante a la Secretaría General y también portador del número 2, coincidió en que “los votos ya están decididos” y que el objetivo es devolverle al PRD su papel histórico como partido del pueblo.

“Esperamos que en un año el PRD se haya renovado y fortalecido. Que pase la página de la triste historia reciente y vuelva a llenar el vacío de liderazgo en la oposición”, señaló González.

Uno de los momentos más emotivos del evento lo protagonizó Bernardo Meneses González, padre de Nando Meneses, candidato a la primera vicepresidencia, quien no pudo asistir por encontrarse detenido en el caso de los auxilios económicos.

Al sacar la balota con el número 6, Meneses padre hizo una encendida defensa de su hijo, asegurando que es “inocente y víctima de persecución política”, lo que provocó una ovación y gritos de apoyo por parte de los asistentes.

Con el sorteo culminado, el PRD entra en la recta final hacia unas elecciones internas que podrían definir el futuro político del colectivo más grande del país: un PRD continuista bajo la sombra de Benicio Robinson, o uno renovado y crítico frente al gobierno.