Caos en el desfile de Colón: Protesta culmina con gas irritante y detención

Un incidente ocurrido al mediodía del 5 de noviembre dejó como resultado un detenido y dos mujeres afectadas por gas irritante, tras un enfrentamiento entre grupos sociales y agentes de la Policía Nacional.

El altercado tuvo lugar cuando diversos grupos, entre los que se encontraban docentes, estudiantes, desempleados y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), marchaban rumbo al palco presidencial como parte del desfile patrio.

En un momento dado, agentes de la Policía Nacional intervinieron para impedir el paso de los manifestantes, lo que desató una serie de insultos e intercambios verbales entre los protestantes y las autoridades.

Los manifestantes exigían poder llegar hasta donde se encontraba el Presidente de la República, José Raúl Mulino, lo que provocó que los ánimos se caldearan y desembocaran en empujones entre ambas partes.

Durante el enfrentamiento, los agentes utilizaron gas irritante, afectando a una mujer que se encontraba protestando. Además, un hombre fue detenido como resultado de los disturbios.



En medio de la situación, la Ministra de Educación, Lucy Molinar, acudió al lugar, pero fue recibida por algunos manifestantes con gritos exigiéndole que se retirara.

Finalmente, los manifestantes fueron desalojados de la zona mientras el desfile continuaba su curso sin mayores incidentes.

