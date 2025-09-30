Caos y falta de acuerdo por la terminal de transporte en Penonomé

Una terminal de transporte que funcione de forma ordenada, segura y que cumpla con los requisitos legales sigue siendo una de las principales demandas de transportistas y usuarios en Penonomé.

Todos los sectores involucrados coinciden en que es urgente definir la ubicación exacta de la terminal, ya que esta decisión es clave para la movilidad en la región.

Jorge Alberto Ceballos, representante del sindicato de trabajadores del transporte de Coclé, abogó por una terminal bien ubicada y que funcione con organización. Agregó que la terminal actual no cumple con lo pactado desde 2013, además de que los transportistas se sienten inseguros y no están obteniendo el rédito esperado.

Por su parte, Danilo Caballero, del grupo Inversionistas de la Terminal de Penonomé, señaló que la terminal fue aprobada para operar en el patio del bulevar Penonomé, pero los transportistas la abandonaron en diciembre de 2024.

Caballero indicó que por meses se han mantenido conversaciones con los abogados del sector transporte para intentar llegar a un acuerdo y cumplir con los requerimientos establecidos.

Mientras tanto, Alexander Morgan, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Coclé, reconoció que aún no se ha llegado a un consenso, aunque las negociaciones continúan.

En la próxima reunión se debatirán dos propuestas: que los transportistas regresen al bulevar Penonomé o que presenten otro sitio donde construir una nueva terminal.