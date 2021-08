Carla García dice que no chifeó citación a la Asamblea

La Gobernadora de la provincia de Panamá y ex directora de la Senniaf, Carla García, se excusó públicamente por no haber comparecido ante el llamado de la comisión legislativa que investiga el caso de los abusos a menores de edad en albergues del país.

A esa citación de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia no se aparecieron -además de García- la exministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, la actual directora de Senniaf, Graciela Mauad, la ex directora de Senniaf, Sara Rodríguez y Michel Olson Morales, ex funcionario de esta institución.

"El día 19 de los corrientes me presenté ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para excusarme por no poder comparecer a la misma ayer 24, por razón de tener previamente agendada una misión oficial a los corregimientos de Tortí, Chepo, Cañita y Las Margaritas", escribió García en un comunicado.

"También debo destacar que con el debido respeto, devolví a Secretaría de la Comisión debidamente contestado, un cuestionario que se me había requerido con una serie de preguntas al tema Senniaf/Albergues".

"Reitero mi compromiso personal y profesional de cumplir mis funciones públicas en estricto apego a la ley, la ética y los más caros principios que rigen la administración pública", concluyó García.