Carrillo cuestiona que donaciones políticas se liguen a caso Odebrecht

El abogado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, criticó que a través del sistema judicial se intente criminalizar las donaciones políticas, pese a que no existe ninguna norma que las prohíba.

Carrillo cuestionó qué seriedad puede tener una acusación que vincula donaciones políticas con un supuesto blanqueo de capitales, en referencia al caso Odebrecht.

De acuerdo con el jurista, el destino de las donaciones recibidas por Martinelli en la campaña de 2009 está debidamente sustentado mediante declaraciones presentadas en su momento.

Indicó además que en el auto de llamamiento a juicio se menciona que al menos cuatro personas están identificadas y vinculadas a donaciones políticas realizadas en 2009.

Carrillo también negó que en el caso Odebrecht no se haya condenado a nadie, señalando que en Brasil el proceso fue anulado, y recordó que el actual presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado dentro de ese expediente antes de que el fallo fuera dejado sin efecto.

Sobre el desarrollo del juicio en Panamá, reiteró que el 21 de enero de 2025 la audiencia fue suspendida para garantizar el derecho al contradictorio. Sin embargo, afirmó que cuando la audiencia se reanudó el 12 de enero, la jueza Baloisa Marquínez cambió su criterio y decidió valorar los testimonios provenientes de Brasil.

El abogado señaló que la audiencia arrancó de forma complicada debido a la cantidad de personas vinculadas a la investigación.

“Al día de hoy no se nos ha presentado un censo específico de cuántas condenas existen en este expediente, cuáles son las penas ni cuáles son las responsabilidades”, afirmó Carrillo en el programa Debate Abierto.

Explicó además que Martinelli participa en la audiencia para cumplir con tratados y convenios internacionales, ya que, en su condición de asilado, fue notificado por las autoridades colombianas y atendió dicha comunicación.

Carrillo también cuestionó que la jueza del caso actúe ad honorem, en virtud de un acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia, señalando que, aunque se busca responder a la ciudadanía, no se cuenta con una jueza previamente constituida antes de los hechos investigados.

El juicio por el caso Odebrecht se reanudará el miércoles 21 de enero a las 8:30 a.m., cuando las partes revisarán un nuevo bloque de documentación incorporada al expediente.