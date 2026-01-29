CARRILLO: “PERITAJE SOLO DESCRIBE APORTES, NADA MÁS”

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal que representa al expresidente Ricardo Martinelli en el juicio por el caso Odebrecht, reiteró que las únicas vinculaciones atribuidas a su cliente dentro del proceso judicial corresponden a donaciones políticas recibidas en el año 2009.

Según explicó, estas donaciones, que son lícitas, se han presentado como el principal elemento que intenta relacionar a Martinelli con los hechos investigados.

"Esas son donaciones políticas que, tal y como lo dijo la declarante el martes (Yara Campos), son lícitas y estaban debidamente registradas", reiteró Carrillo.

Carrillo resaltó que en su comparecencia, el perito Antonio Lim, testigo de la fiscalía, volvió a hacer referencia a la existencia de donaciones políticas.

No obstante, el defensor subrayó que el propio contenido del peritaje se limita a describir estos aportes, sin establecer elementos adicionales que permitan vincular de forma directa al expresidente con las operaciones principales del caso Odebrecht.

En el caso de las donaciones, el martes, la testigo Yara Campos explicó ante el tribunal que tanto en 2009 como en 2014 la legislación electoral panameña permitía recibir contribuciones en cualquier periodo, ya fuera para campañas políticas o para el funcionamiento de los partidos. Campos precisó que la única obligación establecida por la norma era el registro de dichas donaciones, sin que existieran restricciones adicionales en cuanto al momento en que podían ser recibidas.

Ayer, la fiscalía siguió con problemas para hacer comparecer a sus testigos. El Ministerio Público no pudo presentar al testigo Olmedo Méndez, por lo que se vio obligado a recurrir a Antonio Lim.