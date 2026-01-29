Navarro: auditoría de la mina estará lista para decidir en junio

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó este miércoles que la auditoría integral de la mina de cobre continúa su desarrollo y concluirá en abril, lo que permitirá contar con información técnica y ambiental completa sobre las operaciones del proyecto minero.

“Una vez termine en abril esta auditoría, tendremos información veraz de todo lo que ocurrió en la mina de cobre”, manifestó Navarro a los medios de comunicación durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026.

El titular de MiAmbiente reiteró que el proceso está a cargo de la empresa de prestigio internacional SGS Panamá Control Services Inc., la cual ya ha entregado dos informes preliminares, actualmente disponibles en el sitio web del Ministerio de Ambiente.

Navarro explicó que esta auditoría ambiental y técnica permitirá al Gobierno del presidente José Raúl Mulino enfrentar lo que calificó como “un problema heredado” y definir, a mediados de este año, si se retoma o no la actividad minera.

“Si la auditoría concluye en abril, como está previsto, para junio de este año ya tendremos toda la información en mano y estaremos preparados para tomar una decisión, tal como lo ha señalado el presidente Mulino”, indicó el ministro.

El mandatario ha reiterado que la evaluación está en manos de expertos independientes, con un enfoque estrictamente técnico y ambiental, alejado de consideraciones políticas.

Por su parte, Navarro subrayó que cualquier acción futura deberá realizarse bajo una férrea supervisión ambiental y con alto rigor técnico, priorizando la protección de los recursos naturales.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el proceso de auditoría se concentra en los aspectos ambientales más relevantes e incluye la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación de la mina. El análisis abarca lo ejecutado durante las etapas de diseño y construcción, con el objetivo de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura.

La mina de cobre quedó inhabilitada luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión en noviembre de 2023, decisión que provocó la pérdida de aproximadamente 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos.