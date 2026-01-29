Productores de piña piden alternativas tras prohibición de plaguicidas

Los productores de piña del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) la implementación de alternativas en plaguicidas orgánicos, tras la eliminación de 20 pesticidas catalogados por esta entidad como altamente peligrosos.

Erlin Quintero, miembro de la Asociación de Productores de Piña de Panamá Oeste, explicó que la prohibición de importación, fabricación, venta y uso de estos productos genera preocupación no solo en el sector piñero, sino también entre productores de sandía, melón y otros rubros agrícolas.

La resolución, publicada en Gaceta Oficial el 20 de enero de 2026, establece la prohibición de ocho plaguicidas, cuyos principios activos incluyen alaclor, benomilo, carbaril, endosulfán, formaldehído, imazalil, propaclor y spirodiclofen.

A esta medida se suma la prohibición, a inicios de 2025, de 12 sustancias de extrema peligrosidad, entre ellas dicloropropeno, aldicarb, cadusafos, coumafos, diclorvos, ethion (H330), etoprofos, fenamifos, metlocarb, metomil, tebufos y triazofos, utilizadas como nematicidas, bactericidas e insecticidas.

Quintero afirmó que, aunque el sector aplaude la decisión del MIDA por su enfoque en la protección ambiental y la salud, es urgente la instalación de una mesa de trabajo con los productores para evaluar alternativas de control biológico de plagas, que permitan reducir el impacto ambiental sin comprometer la productividad.

A su juicio, la eliminación de estos insumos está sumando un nuevo desafío para los productores nacionales, especialmente en un contexto de altos costos de producción y dependencia del mercado internacional.

La Asociación de Productores de Piña de La Chorrera mantiene actualmente 2.000 hectáreas de cultivo. Solo en 2025, el sector exportó 750 contenedores, equivalentes a más de 1.400.000 cajas de piña, lo que representó 16 millones de dólares de aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.

Quintero agregó que la producción de piña implica un costo aproximado de 20.000 dólares por hectárea, lo que hace indispensable contar con herramientas técnicas sostenibles que garanticen la competitividad del rubro.