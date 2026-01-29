Contratistas de la ACP deben cumplir tributos municipales, advierten

El representante del corregimiento de Cristóbal, Ricardo Cerrud, exigió que las empresas contratistas vinculadas a proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cumplan con el pago de los impuestos municipales de construcción establecidos por ley.

Durante su intervención en una sesión del Concejo Municipal de Colón, Cerrud sostuvo que no es justo que las obras que desarrolla la ACP en la provincia de Colón no generen beneficios directos para las comunidades, recordando que el régimen especial de la ACP no exonera a las empresas privadas de sus obligaciones fiscales municipales.

El representante indicó que tanto la Constitución Política como el Código Municipal respaldan la autonomía de los municipios para recaudar impuestos dentro de su jurisdicción, incluidos aquellos relacionados con proyectos de construcción.

En ese sentido, subrayó que las empresas contratistas que ejecutan obras en Colón están obligadas a cumplir con estos tributos, al no existir una exoneración legal expresa que las libere del pago.

Cerrud recordó además que la Ley 19 de 1997, que organiza la Autoridad del Canal de Panamá, establece claramente que la ACP puede contratar empresas privadas, pero que dichas compañías no adquieren privilegios fiscales automáticos. Los contratos, precisó, deben ejecutarse en estricto cumplimiento de las leyes nacionales y locales vigentes.

El representante también defendió la contratación de mano de obra local, destacando que en Colón existe personal capacitado y preparado para participar en los proyectos de infraestructura.

“Colón no puede seguir viendo pasar el desarrollo sin participar de él”, afirmó Cerrud ante el pleno del Concejo.

Hasta el momento, la Autoridad del Canal de Panamá no ha emitido comentarios ni un comunicado oficial tras las declaraciones de Cerrud realizadas en este foro público municipal.