Lula respalda neutralidad y soberanía de Panamá sobre el Canal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que respaldar la neutralidad del Canal de Panamá equivale a defender un comercio internacional basado en reglas multilaterales, durante una comparecencia ante la prensa tras una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

Lula reiteró su apoyo a la soberanía panameña sobre el Canal interoceánico, luego del encuentro en el que ambos mandatarios firmaron acuerdos comerciales y revisaron el estado de las relaciones bilaterales entre Panamá y Brasil.

“Defender la neutralidad del Canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales”, subrayó el mandatario brasileño.

Las declaraciones de Lula se producen luego de un periodo de tensión diplomática entre Panamá y Estados Unidos en 2025, tras amenazas del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de intentar recuperar el control del Canal de Panamá, alegando una supuesta influencia china sobre la vía interoceánica.

Estas afirmaciones fueron rechazadas de manera categórica por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que exigió a Washington no involucrar a Panamá en disputas de geopolítica internacional entre potencias.

De acuerdo con declaraciones recientes de altos funcionarios de ambos países, este episodio de tensión parece haber quedado superado, con un compromiso mutuo de fortalecer los nexos bilaterales en materia política, económica y comercial.

El líder brasileño recordó además que, en agosto pasado, durante una visita oficial de Mulino a Brasil, ya había expresado que su Gobierno apoya plenamente la soberanía de Panamá sobre el Canal, administrado por el país centroamericano desde hace más de 25 años.