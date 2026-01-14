Carrillo reitera violación de derechos a Martinelli en juicio Odebrecht

En el tercer día del juicio por el caso Odebrecht, la defensa volvió a la carga. El abogado Carlos Carrillo aseguró que a Ricardo Martinelli se le han violado sus derechos durante el proceso.

Dijo que su cliente no tiene relación alguna con blanqueo de capitales ni con ningún otro delito.

Carrillo explicó que la investigación contra Martinelli se sustenta en donaciones recibidas durante la campaña política de 2008 y 2009.

Años antes de que Martinelli asumiera como presidente de la República.

Según el abogado, ese punto es clave y no ha sido valorado correctamente por la acusación.

También señaló que la defensa de Martinelli y de otros imputados solicitó a un juez en Brasil que se impidiera la participación de testigos de ese país en el proceso panameño.

Esto, luego de que Brasil anulara las pruebas vinculadas al caso Odebrecht.

Carrillo fue directo.

Afirmó que el Ministerio Público actuó de forma desleal al no informar que Brasil había dejado sin efecto todo lo relacionado con las plataformas Drousys y My Little Web.

“Callaron que esas pruebas fueron anuladas y aun así mantuvieron las acusaciones”, recalcó.

Por su parte, la abogada Guillermina McDonald, defensora de Navin Mohan Bhakta, indicó que este día culmina la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Explicó que algunos abogados presentarán pruebas extraordinarias, pese a que ya se agotó el periodo ordinario donde se incorporaron pruebas documentales y periciales.