Nacional - 14/1/26 - 03:54 PM

Carrillo reitera violación de derechos a Martinelli en juicio Odebrecht

Según el abogado, ese punto es clave y no ha sido valorado correctamente por la acusación.

 

Por: Redacción -

En el tercer día del juicio por el caso Odebrecht, la defensa volvió a la carga.  El abogado Carlos Carrillo aseguró que a Ricardo Martinelli se le han violado sus derechos durante el proceso.

Dijo que su cliente no tiene relación alguna con blanqueo de capitales ni con ningún otro delito.

Carrillo explicó que la investigación contra Martinelli se sustenta en donaciones recibidas durante la campaña política de 2008 y 2009.

Años antes de que Martinelli asumiera como presidente de la República.

Según el abogado, ese punto es clave y no ha sido valorado correctamente por la acusación.

También señaló que la defensa de Martinelli y de otros imputados solicitó a un juez en Brasil que se impidiera la participación de testigos de ese país en el proceso panameño.

Te puede interesar

Carrillo reitera violación de derechos a Martinelli en juicio Odebrecht

Carrillo reitera violación de derechos a Martinelli en juicio Odebrecht

Enero 14, 2026
Estudiantes de Medicina protestan en el IFARHU por becas sin contrato

Estudiantes de Medicina protestan en el IFARHU por becas sin contrato

 Enero 14, 2026
¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

Enero 14, 2026
Leche infantil retirada en otros países no entró a Panamá

Leche infantil retirada en otros países no entró a Panamá

 Enero 14, 2026
Aplicarán sanciones por incumplir normas sanitarias en la Feria de La Chorrera

Aplicarán sanciones por incumplir normas sanitarias en la Feria de La Chorrera

 Enero 14, 2026

Esto, luego de que Brasil anulara las pruebas vinculadas al caso Odebrecht.

Carrillo fue directo.

Afirmó que el Ministerio Público actuó de forma desleal al no informar que Brasil había dejado sin efecto todo lo relacionado con las plataformas Drousys y My Little Web.

“Callaron que esas pruebas fueron anuladas y aun así mantuvieron las acusaciones”, recalcó.

Por su parte, la abogada Guillermina McDonald, defensora de Navin Mohan Bhakta, indicó que este día culmina la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Explicó que algunos abogados presentarán pruebas extraordinarias, pese a que ya se agotó el periodo ordinario donde se incorporaron pruebas documentales y periciales.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington
¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores