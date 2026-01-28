Carrizo niega cargos: “Preferí venir en el primer vuelo y enfrentar esto”

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido ayer tras arribar al país procedente de Guatemala, y este martes deberá comparecer a una audiencia de garantías, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

El lunes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la aprehensión y conducción de Carrizo, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

El año pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por un monto aproximado de 1.3 millones de dólares, que incluyó la retención de fincas, depósitos, cuentas corrientes, dinero en efectivo, plazos fijos, tarjetas de crédito y cajas de seguridad a nombre del exfuncionario.

A su llegada, Carrizo declaró a los medios que decidió regresar al país tras conocer la existencia de la orden en su contra.

“Regresé con la frente en alto a dar la cara porque soy inocente. Esto es una persecución política. Tengo más de tres investigaciones en distintas fiscalías por la misma causa y soy inocente”, afirmó.

Añadió que optó por no asistir a la juramentación del Parlacen y regresar en el primer vuelo disponible.

“Aquí estoy. Apenas me enteré por los medios de comunicación de la orden para acudir y conducirme, decidí volver”, sostuvo.

Según su equipo legal, Carrizo acudirá a su audiencia de garantías hoy en horas de la tarde. El abogado Adecio Mojica indicó que existen tres investigaciones abiertas por el mismo hecho, todas relacionadas con un supuesto enriquecimiento injustificado.

Por su parte, el jurista Víctor Orobio cuestionó la legalidad del procedimiento y calificó la aprehensión como innecesaria e ilegal, al considerar que Carrizo no representaba un peligro para la investigación.

Orobio aseguró que la Contraloría determinó inicialmente un alcance no justificado de aproximadamente 3 millones de dólares, pero afirmó que la defensa presentó evidencias documentales y peritajes forenses para justificar cada rubro auditado.

“Demostramos la fuente lícita de los ingresos familiares y la legalidad de esos fondos”, afirmó.

El jurista destacó además que Carrizo, quien permanece bajo custodia en la sede de la DIJ, renunció voluntariamente a su juramentación en el Parlacen para enfrentar el proceso judicial.

En el ámbito político, el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, exigió el respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, sin atropellos ni persecuciones.

Mientras tanto, la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, sostuvo que el colectivo no se opone a las investigaciones, pero reclamó que se realicen conforme a la ley.