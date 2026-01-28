Carrizo: ‘Preferí dar la cara porque soy inocente’

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido ayer tras arribar de Guatemala y hoy acudirá a la audiencia de garantías.

El lunes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) su aprehensión y conducción, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

El año pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por un monto de 1.3 millones de dólares. Se incluyó la retención de fincas, depósitos, cuentas corrientes, dinero en efectivo, plazos fijos, tarjetas de crédito y cajas de seguridad a su nombre.

A su llegada, Carrizo dijo a los medios que decidió regresar al país al enterarse de la existencia de una orden para que acudiera ante las autoridades. Además, aseguró que regresó al país con “la frente en alto a dar la cara porque soy inocente. Es una persecución política. Tengo más de tres investigaciones en diferentes fiscalías sobre la misma causa, soy inocente”.

"Aquí estoy, preferí no atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo. Apenas me enteré por ustedes, por los medios de comunicación, sobre una nota que hablaba de acudir y de conducirme", añadió.

Según su equipo legal, hoy, en horas de la tarde, Carrizo acudirá a su audiencia de garantías.

“Hay varias investigaciones (3) por el mismo hecho, y se supone que es por enriquecimiento injustificado”, dijo el abogado Adecio Mojica.

Por su parte, el jurista Víctor Orobio cuestionó la legalidad del procedimiento y calificó la aprehensión como “ilegal”, al darse de manera acelerada y sin necesidad, ya que, según él, Carrizo no representaba un peligro para la investigación.

El letrado aseguró que la Contraloría determinó un alcance no injustificado por "más o menos 3 millones de dólares", aunque precisó que la defensa presentó evidencias y pruebas forenses para justificar cada renglón auditado.

"Demostramos la fuente de los ingresos familiares y la licitud de esos fondos", añadió.

Orobio destacó que Carrizo, quien permanece en la sede de la DIJ, renunció a su derecho de juramentarse en el Parlacen y enfrentar su proceso.

Por otro lado, el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, exigió el debido proceso y derecho a la defensa, sin atropellos ni persecuciones.

Mientras que Balbina Herrera, secretaria del PRD, dijo "no nos negamos a que se investigue, lo que pedimos es que se haga con el debido proceso".