Diputados podrán ejercer como abogados; Asamblea concede licencias

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 26 de enero la resolución que permitirá a 12 diputados ejercer su profesión de abogado mientras ocupaban su curul.

La resolución fue aprobada inicialmente por golpe de curul, pero luego de una solicitud de verificación, el presidente ordenó repetir la votación levantando la mano. La votación final quedó con 34 votos a favor, trece en contra y ninguna abstención.

Según la Asamblea, la resolución se fundamenta en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución de la República de Panamá. Este numeral señala que el diputado que sea profesional del derecho puede ejercer la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de este, mediante licencia.

La licencia será efectiva desde su aprobación hasta que haya concluido el periodo para el que fueron elegidos.

Para la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, esta aprobación representa un retroceso.

"Pleno aprobó un franco retroceso: permitir que diputados que son abogados ejerzan. "El conflicto de interés no empieza cuando se prueba un abuso, empieza cuando el cargo puede favorecer intereses privados", manifestó Prado en su cuenta oficial de X.

Además, se refirió a su colega de Moca, Ernesto Cedeño, quien, dijo antes, se oponía, pero “hoy mágicamente cambia de opinión” La coherencia también es ética pública”.

Por su parte, otros diputados defendieron que se trata de un derecho profesional.

En el 2024, una propuesta similar había sido rechazada con 51 votos en contra y 14 a favor; sin embargo, en esta ocasión sí se logró su aprobación.

La iniciativa deberá seguir su trámite legislativo y podría ser objeto de debate público y jurídico en los próximos días.