Nacional - 28/1/26 - 12:00 AM

Panamá, epicentro del diálogo por el Foro Económico del CAF

Panamá acogerá hoy y mañana el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, en el Centro de Convenciones Amador.

En el foro, bautizado como el Davos latinoamericano, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir desde el diálogo soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

En el evento estarán alrededor de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es uno de los oradores principales para inaugurar el foro junto a su colega José Raúl Mulino. Además, estarán los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), José Antonio Kast (Chile) y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. También participarán representantes de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal.

