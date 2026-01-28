Mides pide a diputados tomar una decisión sobre el Inamu

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, pidió a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que analiza el proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adoptar una decisión que calificó de “histórica”, al considerar que el país no puede seguir postergando respuestas estructurales frente a la desigualdad y la violencia que afectan a miles de mujeres.

“Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, afirmó ayer la ministra durante la sesión del análisis del Proyecto de Ley No. 447.

Advirtió que la respuesta tardía del Estado ha contribuido a perpetuar la desigualdad y a normalizar la violencia contra las mujeres.

Carles pidió a los diputados emitir un voto “responsable, valiente y profundamente humano”, y subrayó que la decisión no responde a intereses de un gobierno en particular. “No es una decisión por una administración. Es una decisión por las mujeres de Panamá. No podemos esperar más”, concluyó.

La comisión continuará con el análisis del proyecto el próximo martes 3 de febrero a la 1:00 p.m.