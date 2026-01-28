DONACIONES DE ODEBRECHT NO ERAN ILEGALES

La testigo de la Fiscalía, Yara Campos, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, afirmó ayer en su comparecencia ante el tribunal que las donaciones privadas recibidas por partidos políticos y candidatos durante el periodo electoral 2009-2014 no eran ilegales, según la normativa vigente en ese momento.

La abogada Alma Cortes, miembro del equipo defensor del expresidente Ricardo Martinelli, fue la encargada de confrontar a la testigo durante el octavo día de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht. Durante el contrainterrogatorio, Cortes preguntó si existía en 2009 alguna denuncia relacionada con las donaciones recibidas por el partido Cambio Democrático (CD) o por su entonces representante legal, Ricardo Martinelli.

Campos respondió que, para ese periodo, la legislación electoral permitía recibir donaciones en cualquier momento, tanto para campañas como para el funcionamiento regular de los partidos políticos, siempre que fueran registradas ante el Tribunal Electoral. Añadió que no recuerda denuncias ni procesos dentro de la jurisdicción electoral por donaciones recibidas en la campaña de 2009, ni solicitudes formales de informes por parte de las autoridades.

La testigo también señaló que antes de las reformas electorales de 2017 no existían topes para las donaciones, por lo que las campañas podían recibir montos elevados de manera legal. Indicó que fue a partir de las reformas aplicadas para las elecciones de 2019 cuando se eliminó la confidencialidad, se estableció la publicación obligatoria de los aportes y se fijaron límites al financiamiento político.

En la jornada de ayer, la Fiscalía presentó además al empresario Gabriel Alvarado como segundo testigo, quien solicitó ocultar su rostro durante su comparecencia. Su testimonio no tuvo mayor impacto y no fue confrontado por la defensa del expresidente Martinelli.