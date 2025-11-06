Carrizo: “Responderé con hechos y transparencia”

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, salió al paso de los señalamientos hechos por la Contraloría sobre el secuestro de sus bienes, valorados en 1.3 millones de dólares, y lo hizo con un comunicado que publicó a través de la cuenta de Instagram de la dirigente del PRD, Balvina Herrera.

En el mensaje, Carrizo expresó su malestar por la filtración de información sensible antes de que fuera notificada a las partes involucradas, señalando que estas prácticas atentan contra el debido proceso y la transparencia institucional.

“Durante mi servicio como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, actué con responsabilidad, honradez y respeto por la ley. Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”, indicó el político.

El exvicepresidente aseguró que, pese a mantenerse al margen de declaraciones públicas, ha sido víctima de innumerables calumnias e injurias, pero confía en que la verdad prevalecerá.

“Si es necesario, enfrentaré todos los procedimientos que puedan presentarse en mi contra, porque están en juego mi honra, mi familia y mi apellido. Nadie está ni debe estar por encima de la ley”, afirmó.

Con este pronunciamiento, José Gabriel Carrizo busca frenar la polémica generada por la medida de cautelación de bienes y reafirma su postura de transparencia frente a la opinión pública.