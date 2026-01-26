Casco Peatonal, nuevo motor cultural y turístico del país

El Casco Antiguo vive uno de sus mejores momentos. A once meses de la activación del Casco Peatonal, la Alcaldía de Panamá ha logrado convertir este espacio histórico en un punto fijo de cultura, turismo y actividad económica que beneficia directamente a miles de personas.

Lo que comenzó en 2025 como una prueba para abrir las calles a los peatones se convirtió, hoy en 2026, en una de las iniciativas más exitosas de la ciudad. Cada jornada reúne familias, turistas, emprendedores, artistas y comercios que encuentran en estas calles un ambiente seguro, ordenado y lleno de vida.

Las cifras hablan solas:

Más de 700 mil visitantes participaron en las ediciones del 2025, generando una inyección económica estimada en B/.14 millones para el sector local. Restaurantes llenos, comercios con mayor venta, ocupación hotelera al alza y un impulso directo para emprendedores y artistas que dependen de estas jornadas para crecer.

Dentro de esta dinámica, la economía circular también ha tomado protagonismo. Artesanos que reutilizan materiales, diseñadores que convierten residuos en piezas únicas, mercados ecoamigables y propuestas culturales sostenibles han fortalecido un modelo que apuesta por la creatividad, el consumo responsable y el turismo consciente.

La directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Panamá, Karla Duque, destaca que este proyecto no solo ha revitalizado la vida del Casco Antiguo, sino que ha colocado nuevamente a la ciudad en el radar internacional.

“El Casco Peatonal ha demostrado que Panamá tiene una oferta cultural auténtica y vibrante, capaz de atraer visitantes de todo el mundo. Estamos mostrando una ciudad creativa, abierta, diversa y con un patrimonio que se vive con orgullo. Esto nos ha puesto en el mapa internacional como destino cultural”, afirmó Duque.

La Alcaldía resalta que esta iniciativa forma parte de un modelo que busca devolver los espacios públicos a la gente, fortalecer el patrimonio y activar la economía desde adentro. Hoy, casi un año después de su primera edición, el Casco Peatonal ya es parte de la agenda fija de miles de panameños y turistas.