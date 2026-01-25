Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

Durante alrededor de tres días, desde el pasado jueves, miles de jóvenes provenientes de distintas provincias del país, así como una delegación internacional de Ecuador, se congregaron en Chitré, provincia de Herrera, para participar en la versión número 47 del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil (ENRJ).

Considerada la gran fiesta de la juventud cristiana católica de Panamá, el evento reúne a miles de jóvenes cada año, con el objetivo principal de acercarlos a Dios a través de espacios de alabanza, reflexiones, temas formativos, conciertos y diversas actividades propias de la juventud, en un ambiente de fe, convivencia y entusiasmo.

El padre Raúl de León, coordinador del evento, explicó que el encuentro no solo representa una experiencia espiritual profunda, sino también una logística de gran magnitud.

Señaló que cientos de voluntarios trabajaron diariamente para garantizar la alimentación, seguridad, hospedaje, alojamiento y transporte de los participantes.

De León destacó que muchos jóvenes compartieron testimonios sobre el impacto que tuvo para ellos participar en el ENRJ, especialmente en medio de la situación económica que atraviesa el país.

“Para muchos, contar con tres comidas seguras al día durante el encuentro fue algo muy significativo”, indicó el sacerdote, subrayando que esto refleja una preocupación real por la situación económica de gran parte de la juventud que asiste a este tipo de actividades.

En materia de seguridad y atención, el evento contó con estaciones de vigilancia y una clínica móvil para atender cualquier eventualidad.

Entre risas, el padre De León comentó que “en el encuentro lo único que falta es un barbero”, dando a entender que todos los servicios necesarios estuvieron cubiertos.

El Encuentro Nacional de Renovación Juvenil culminó el domingo con una caminata en la que participaron miles de jóvenes, seguida de la misa de clausura celebrada en el gimnasio del Colegio José Daniel Crespó de Chitré, infraestructura que fue inaugurada para esta actividad.

Además, la noche del sábado se realizó la gran fiesta de la juventud, con conciertos y animaciones que marcaron uno de los momentos más esperados del evento.

El padre Raúl de León calificó el encuentro como un rotundo éxito y adelantó que ya se encuentran trabajando con miras a la celebración del aniversario número 50 del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil.