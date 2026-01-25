EE. UU. pone al Canal de Panamá en su radar de seguridad nacional

Estados Unidos publicó este viernes su Estrategia de Defensa Nacional 2026, donde deja claro que está listo para actuar por su cuenta contra el narcoterrorismo si sus aliados no cumplen.

Entre los lugares estratégicos que menciona está el Canal de Panamá, el Golfo de México y Groenlandia, señalando que su acceso será “garantizado” para intereses estadounidenses y comerciales.

El documento del Pentágono detalla que apoyarán a sus socios en América Latina, pero mantendrán la capacidad de tomar decisiones unilaterales en caso de amenazas.

“Si nuestros socios no pueden o no quieren hacer su parte, estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta”, dice la estrategia, recordando operaciones como la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Panamá, como país con un punto clave del comercio mundial, queda en la mira de esta estrategia. La publicación resalta que el Ejército estadounidense buscará restaurar la dominancia militar en el hemisferio, defendiendo cielos, mares y rutas comerciales, con especial atención al Canal y sus alrededores.

El Pentágono también aclara que, mientras protege su territorio y busca contener a China en el Indopacífico, reducirá el apoyo a aliados en Europa y otras zonas.

“Nuestros vecinos, desde Canadá hasta América Central y del Sur, deberán cumplir con su parte para defender intereses comunes”, advierte el texto, dejando entrever que Panamá y otros países de la región podrían sentirse presionados a colaborar en la seguridad hemisférica.



