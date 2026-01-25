Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

Un total de 30 mil metros de historia y brisa marina volvieron a la vida en el Casco Antiguo, con la apertura oficial de la playita Las Garzas, en el corregimiento de San Felipe. La alcaldía se encargó de limpiar, adecuar y dejar listo este espacio para panameños y turistas.

El proyecto forma parte del primer Casco Peatonal del año y del plan de recuperación de unas 7 playas históricas del área. La iniciativa contó con apoyo del Despacho de la Primera Dama, Mi Cultura, la Junta Comunal y la Oficina del Casco Antiguo.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que el espacio permitirá a los visitantes disfrutar de la arena, el sol y la vista de la ciudad, mientras que la economía local también se beneficia con puestos de venta de alimentos y refrescos que se instalarán en la zona.

La playa Las Garzas abrirá de 6 a.m. a 6 p.m.. Por ahora no se permite bañarse, ni ingresar con coolers, bebidas alcohólicas o armas, y se pide no tirar basura.

La alcaldía trabaja en recuperar otras seis playas del Casco Antiguo que se abrirán pronto: Playa Prieta, El Malecón, Punta Chiriquí, Playa La Noria y las playas Santo Domingo.