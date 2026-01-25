Nacional - 25/1/26 - 04:04 PM

IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

Las autoridades recomiendan que la población tome sus precauciones y almacene agua suficiente para sus necesidades básicas.

 

Por: Redacción / Crítica -

Treinta barrios y sectores de Penonomé podrían quedarse sin agua este jueves 29 de enero, mientras la planta potabilizadora realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda.

El IDAAN informó que la suspensión del servicio será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., y durante esas seis horas el suministro podría verse afectado en distintos sectores del distrito. 

Las autoridades recomiendan que la población tome sus precauciones y almacene agua suficiente para sus necesidades básicas.

Entre los barrios afectados están: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y zonas aledañas.

El IDAAN asegura que los trabajos son parte de un plan de mantenimiento preventivo para garantizar que la planta potabilizadora siga funcionando de manera eficiente y segura para toda la población.

Te puede interesar

Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Enero 25, 2026
Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

 Enero 25, 2026
IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

Enero 25, 2026
Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

 Enero 25, 2026
MOP: Tramo de Guarumal estaría listo en marzo

MOP: Tramo de Guarumal estaría listo en marzo

 Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo