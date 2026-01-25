IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

Treinta barrios y sectores de Penonomé podrían quedarse sin agua este jueves 29 de enero, mientras la planta potabilizadora realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda.

El IDAAN informó que la suspensión del servicio será de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., y durante esas seis horas el suministro podría verse afectado en distintos sectores del distrito.

Las autoridades recomiendan que la población tome sus precauciones y almacene agua suficiente para sus necesidades básicas.

Entre los barrios afectados están: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y zonas aledañas.

El IDAAN asegura que los trabajos son parte de un plan de mantenimiento preventivo para garantizar que la planta potabilizadora siga funcionando de manera eficiente y segura para toda la población.