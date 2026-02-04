Caso Odebrecht: ausencia de testigos genera críticas y dudas sobre el juicio

Inconsistencias en el testigo protegido generan alarma

Las inconsistencias en la ubicación del testigo protegido del caso Odebrecht han encendido las alertas en el proceso judicial, al evidenciar —según la defensa— una falta de seriedad por parte de la Fiscalía, cuyo principal sustento probatorio estaría afectando el derecho al debido proceso de todos los involucrados.

Para la defensa, estas fallas no solo obstaculizan su labor, sino que comprometen la transparencia del juicio, considerado uno de los más importantes del país.

Vallarino cuestiona falta de control del Ministerio Público

El abogado Alfredo Vallarino expresó su incredulidad ante el hecho de que la Fiscalía no cuente con un número telefónico, correo electrónico o dirección de uno de sus testigos clave, pese a que su comparecencia habría sido confirmada desde hace meses.

Según explicó, el Ministerio Público llegó ante la jueza Baloísa Marquínez argumentando que no logró ubicar al testigo.

“Es ridículo y absurdo llegar a la audiencia más importante del país para decirle a la jueza que no se localizó al testigo”, afirmó el jurista.

Ausencia reiterada de testigos despierta sospechas

Vallarino consideró “demasiada casualidad” que la mayoría de los testigos de la parte acusadora no asistieran a la audiencia, y que la única explicación fuera la imposibilidad de localizarlos.

También cuestionó que se permita realizar acusaciones sin que se conozca el rostro del testigo, una situación que —según señaló— debilita la credibilidad del proceso.

Antecedentes similares en otros casos

El abogado recordó que este escenario no es fortuito, ya que situaciones similares se presentaron en el caso New Business, por lo que el Ministerio Público debió prever estos inconvenientes para no afectar el desarrollo de la audiencia ni las garantías judiciales de los imputados.

Riesgo de valorar testimonios sin contradicción

Vallarino advirtió que lo más “peligroso” sería que la jueza valore la declaración de un testigo que no ha sido sometido al contradictorio, derecho fundamental que permite a las partes verificar si lo declarado es verídico o falso.

“Si el juez no estaba frente al testigo cuando habló, si la defensa no lo puede interrogar, obviamente no puede ser tomado en cuenta”, enfatizó.

Defensa de Martinelli pide invalidar declaraciones

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli espera que la jueza declare inválidas estas declaraciones, al considerar que no han podido ejercer plenamente su rol dentro del proceso.

El equipo legal solicitó que se establezcan normativas claras que garanticen un juicio justo, transparente y equitativo para todos los implicados.

Críticas a la figura del testigo protegido

Esta posición es respaldada por Ángel Álvarez, quien señaló que los testigos protegidos forman parte de una justicia secreta, poco transparente y ajena a los principios que deberían regir el sistema de justicia panameño.

Álvarez agregó que quienes ocultan su identidad “quizás son más delictivos que los que mencionan” y que estas prácticas terminan abriendo espacios a la corrupción que dicen combatir.