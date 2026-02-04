Con sufrimiento y muchos fallos, el Barça logró meterse en semifinales

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado a sus jugadores por haber "luchado hasta el final" en la victoria contra el Albacete (1-2), con la que han sellado el pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, si bien se ha mostrado "disgustado" con sus futbolistas por haber fallado ocasiones claras de gol.

"Hemos creado muchas ocasiones y otra vez hemos fallado. Al final fue muy igualado, pero podría haber sido más fácil. Creo que merecimos la victoria", dijo el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Carlos Belmonte.

Flick ha elogiado al Albacete por su "gran Copa del Rey", en la que en las dos eliminatorias previas fue capaz de eliminar al Celta y al Real Madrid.

Con todo, el técnico alemán ha reconocido que sus jugadores han acabado "muy cansados", algo que ha calificado de "normal" al haber disputado "tres partidos en pocos días."

Y ha celebrado que lo importante era ganar esta eliminatoria a partido único para jugar las semifinales de la competición.