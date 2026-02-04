Vamos expulsó al diputado Carlos Saldaña por no seguir la línea

El diputado Carlos Saldaña fue expulsado de la Coalición Vamos tras votar a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor de la República, alejándose de la línea de su bancada.

Ayer, la coalición emitió un comunicado dando a conocer la desvinculación de Saldaña.

En el documento, Vamos reitera su compromiso para combatir la corrupción y defender la independencia de los órganos de control.

“Frente a la corrupción no hay ambigüedades ni concesiones. “En corrupción no hay mano suave”, señala Vamos.

Tras darse a conocer su desvinculación, Saldaña confirmó la noticia y defendió su actuación durante la votación para el subcontralor.

“Reiteró con claridad que mi voto a favor del subcontralor de la República fue una decisión técnica, responsable y coherente con mi rol constitucional como diputado”, dijo.

Fue claro y señaló que mantendrá su curul como independiente, destacando que esta le pertenece a “los ciudadanos del circuito 4-1 que me eligieron”. Y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones en la Asamblea con plena libertad de criterio.