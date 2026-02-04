¡OJO PANAMÁ! Influenza deja 12 fallecidos

Las muertes por influenza en Panamá se elevaron a doce en lo que va de 2026, con cuatro nuevos casos durante la semana epidemiológica 2 (del 11 al 17 de enero), en medio del alerta de las autoridades de para que la población atienda las medidas de autocuidado como una de las primeras medidas de prevención.

En su informe epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó ayer que de las 12 defunciones, "no contaban con vacuna contra la influenza el 83,3 % (10) y el 75 % (9) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares y renales".

En lo que va de 2026, solo se han registrado muertes por influenza, de acuerdo con el informe oficial, que recoge la incidencia de otras enfermedades víricas, incluidas dengue, zika, chikunguña, malaria y gusano barrenador, entre otras.

Las autoridades sanitarias alertaron el pasado 20 de enero de un alza significativa de muertes asociadas a la influenza durante la primera semana epidemiológica del año, y pidieron a la población seguir las medidas preventivas, incluida la vacunación, contra esta enfermedad viral respiratoria.

"Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza", afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo, según un comunicado difundido el 20 de enero.