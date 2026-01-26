Caso Odebrecht: documentos oficiales descartan perjuicio económico y blanqueo

Documentación oficial de la Fiscalía de Cuentas y del Tribunal de Cuentas de Panamá certifica que la sociedad constructora Norberto Odebrecht no mantiene ni ha sido procesada patrimonialmente ante este organismo constitucional, según consta en su base de datos institucional.

La certificación, fechada el 15 de enero de 2026 y suscrita por el secretario general encargado, Gustavo Bonilla, contradice la acusación del Ministerio Público, que sostiene que al Estado se le causó un perjuicio económico del cual se habrían obtenido fondos posteriormente blanqueados.

En el documento, el Tribunal de Cuentas deja constancia de que nunca existió afectación ni lesión patrimonial al Estado. De acuerdo con el artículo 254 del Código Penal, para que se configure el delito de blanqueo de capitales debe existir un delito precedente; en ausencia de este, la acusación carece de sustento legal.

Respecto a las donaciones políticas realizadas por la constructora, abogados defensores han advertido que estos aportes están siendo objeto de criminalización sin que exista una norma legal que lo prohíba expresamente.

En el caso del expresidente Ricardo Martinelli, el abogado Carlos Carrillo reiteró que el destino de las donaciones recibidas durante la campaña política de 2009 se encuentra debidamente sustentado mediante declaraciones formales.

Carrillo explicó que en el auto de llamamiento a juicio se hace referencia a al menos cuatro personas identificadas vinculadas a donaciones políticas correspondientes a ese periodo electoral.

Entre las 21 pruebas extraordinarias presentadas por la defensa del exmandatario figura una certificación del Tribunal Electoral, la cual confirma que no se inició proceso alguno contra Martinelli por contribuciones privadas en las campañas presidenciales de 2004 y 2009.

El documento, firmado por la secretaria general Myrtha Varela de Durán, precisa que, aunque partidos y candidatos estaban obligados a registrar las contribuciones privadas, dicha información tenía carácter confidencial y reservado, solo accesible a solicitud del Ministerio Público o del Órgano Judicial, lo cual no ocurrió en este caso.

Expectativa judicial

La defensa de Ricardo Martinelli se mantiene a la expectativa de que la jueza admita las pruebas presentadas recientemente en el caso Odebrecht.

El abogado Ángel Álvarez, miembro del equipo defensor, afirmó que las 21 pruebas deben ser admitidas por constituir el único mecanismo real para demostrar la inocencia de su cliente.

Según Álvarez, la admisión de estas pruebas permitiría un mayor equilibrio procesal. “Por primera vez tenemos la oportunidad de que se evalúen e ingresen al expediente elementos que abordan directamente el estado de inocencia de nuestro defendido”, sostuvo.

El jurista denunció además que el proceso ha estado marcado por una investigación unilateral, exceso de formalismos y una justicia que, a su juicio, se ha apartado del debido proceso, al construirse el expediente únicamente desde una óptica acusatoria.