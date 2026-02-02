Caso Odebrecht entra en semana clave con una Fiscalía en aprietos

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá inicia una nueva semana centrada en la comparecencia de los testigos de la defensa, luego de que la Fiscalía cerrara una etapa marcada por ausencias, dificultades logísticas y testimonios que no lograron demostrar irregularidades ni el uso de fondos ilícitos, según la defensa.

Tras concluir esta fase, prevista para desarrollarse durante toda la semana, el proceso judicial avanzará hacia los alegatos finales, primero por parte del Ministerio Público y luego de los abogados defensores. Posteriormente, corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez emitir su decisión dentro del término establecido por ley.

🔻 Fiscalía sufre revés en sala

La Fiscalía enfrentó un duro revés la semana pasada al presentar testigos que, según la defensa, no lograron vincular al expresidente Ricardo Martinelli con hechos de corrupción ni con el uso de fondos ilícitos. Los abogados calificaron varios de estos testimonios como incluso “favorables”.

Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal de Martinelli, reiteró que ninguno de los testigos aportó elementos que comprometan penalmente a su representado.

En ese sentido, destacó el testimonio del perito Antonio Lim, quien señaló que Martinelli no cometió ilegalidad, que los fondos recibidos corresponden a un período en el que no era funcionario público y que no existe evidencia de que provinieran de actividades ilícitas.

Vallarino agregó que el propio perito reconoció no conocer el origen de los fondos y que elaboró su informe sin revisar estados financieros, lo que, a juicio de la defensa, debilita la teoría fiscal.

🧾 Donaciones bajo la lupa

De igual forma, la testigo Yara Campos descartó irregularidades en las donaciones de Odebrecht y aseguró no tener conocimiento de procesos o denuncias relacionados con esos aportes.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo sostuvo que quedó claro que las donaciones políticas recibidas por Martinelli en 2009, cuando no era funcionario público, no configuran delito alguno. Explicó que para ese período Odebrecht no tenía reportes ni alertas, y que los aportes fueron debidamente informados al Tribunal Electoral.

“La teoría de la Fiscalía está intentando probar hechos que no guardan relación con Ricardo Martinelli Berrocal”, afirmó Carrillo.

🚨 Ausencias y críticas al Ministerio Público

La semana pasada también estuvo marcada por problemas en la comparecencia de testigos de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos en sala.

Vallarino incluso insinuó que algunos testigos estarían siendo ocultados. “Trajeron dos testigos que se han exhibido como focas en un circo. Imagínese si traen los 15”, dijo.

El viernes, la Fiscalía fue duramente criticada por la no comparecencia del testigo Olmedo Méndez Tribaldos, quien, según la fiscal Ruth Morcillo, no pudo ser localizado pese a contar con boleta de citación. La jueza ordenó multarlo con $100, conforme al artículo 2044 del Código Judicial.

⚠️ Defensa cuestiona validez de testimonios

Para la defensa, resulta inaceptable que no se garantice el principio de contradicción con testigos colaboradores que tenían la obligación de presentarse.

“No puede pretenderse una sentencia condenatoria sin que los testigos sean examinados y basando los argumentos en deposiciones no ratificadas en juicio”, advirtieron los abogados defensores.