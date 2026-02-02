Lancha rápida cae con cargamento millonario de droga frente a Santa Isabel

El narcotráfico volvió a estrellarse contra las autoridades panameñas. Una operación marítima ejecutada en aguas de Santa Isabel, provincia de Colón, permitió la incautación de 3,029 paquetes de presunta droga y la detención de cinco ciudadanos extranjeros que viajaban a bordo de una lancha rápida.

La embarcación fue interceptada por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que lograron neutralizar el intento de traslado del cargamento ilícito antes de que llegara a su destino.

El Ministerio Público confirmó el decomiso a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que los bultos contenían 3,029 paquetes de presunta sustancia ilícita, cada uno con un peso aproximado de un kilo. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la nacionalidad de los detenidos ni el tipo exacto de droga incautada.

🚤 Uno de los mayores decomisos del año

Este golpe figura entre los más grandes decomisos de droga en Panamá en lo que va de 2026, solo superado por la incautación de 5,356 paquetes realizada el pasado 17 de enero, cuando el Senan interceptó otra embarcación en aguas del archipiélago de Las Perlas, en el océano Pacífico.

Las autoridades reiteraron que las operaciones marítimas se mantienen activas en ambos litorales del país, como parte de la estrategia para frenar el tráfico internacional de drogas que utiliza las costas panameñas como ruta.